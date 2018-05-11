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Во Франции задержали 85-летнюю женщину, разогнавшую авто до 160 км/ч на сельской дороге
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Во Франции задержали 85-летнюю женщину, разогнавшую авто до 160 км/ч на сельской дороге 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. На юго-западе Франции полиция задержала 85-летнюю пенсионерку, которая ехала по на малолитражном автомобиле Renault по автодороге местного значения со скоростью 160 км/ч, сообщила газета La Depeche du Midi.
Участники дорожного движения сообщили в жандармерию о подозрительном автомобиле. Машина нарушительницы ехала по сельской автодороге с явным превышением скорости, не останавливалась перед знаками «стоп» и игнорировала красные сигналы светофоров.
Полиция остановила автомобиль на границе департаментов Ло и Гаронна и Дордонь. Находившаяся за рулем женщина сообщила полицейским, что направляется к себе домой в город Эйме. Она объяснила нарушения правил дорожного движения «особым стилем вождения».
По данным правоохранительных органов, пенсионерка ранее уже привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. На этот раз на месте задержания ей был выписан штраф за превышение скорости. Кроме того, женщину лишили водительского удостоверения и теперь ждут в местном суде.
Максимальное ограничение скорости на автомобильных дорогах Франции составляет 130 км/ч — такой режим действует на платных автомагистралях высшей категории. Штраф за превышение составляет от €90. На дорогах местного значения, подобных той, где произошел инцидент, скорость ограничена 80 км/ч.
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