Пассажирка получила тяжёлые травмы в Нефтекумске

Водитель скрылся с места ДТП в Нефтекумске и унёс пострадавшую пассажирку, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Водитель Hyundai Solaris ехал на небезопасной скорости и не справился с управлением. Автомобиль оказался в кювете и перевернулся. Пассажирка сломала грудной отдел позвоночника и ключицу. Чтобы не вызывать полицию, водитель вытащил пострадавшую, а машину отбуксовал во двор.

Полиция узнала об аварии, когда женщине понадобилась помощь врача. Водитель понесёт наказание за то, что оставил место аварии и за пострадавшую по его вине пассажирку.