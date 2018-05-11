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Пассажирка получила тяжёлые травмы в Нефтекумске
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Пассажирка получила тяжёлые травмы в Нефтекумске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Водитель скрылся с места ДТП в Нефтекумске и унёс пострадавшую пассажирку, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.
Водитель Hyundai Solaris ехал на небезопасной скорости и не справился с управлением. Автомобиль оказался в кювете и перевернулся. Пассажирка сломала грудной отдел позвоночника и ключицу. Чтобы не вызывать полицию, водитель вытащил пострадавшую, а машину отбуксовал во двор.
Полиция узнала об аварии, когда женщине понадобилась помощь врача. Водитель понесёт наказание за то, что оставил место аварии и за пострадавшую по его вине пассажирку.
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