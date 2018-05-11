В России установят электронные чипы на автомобильные номера

Ведомство сообщило: «Механизм реализации установки электронных чипов на государственные автомобильные номера находится в стадии проработки. Дополнительные сведения будут доведены до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон».