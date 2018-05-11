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В Приморье один человек погиб и пять пострадали в ДТП
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В Приморье один человек погиб и пять пострадали в ДТП 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Девушка 15 лет погибла и еще 5 человек пострадали в результате ДТП в селе Новопокровка в Приморье, за рулем автомобиля, по предварительном данным, была нетрезвая женщина, сообщает краевое УМВД РФ.
"Установлено, что за рулем автомобиля Toyota Sprinter находилась 34-летняя женщина, на пассажирских сидениях — пять пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних. Автомобиль двигался в ночное время суток со стороны улицы Советской в направлении улицы Свободы. В районе дома № 19 на улице Свободы женщина не справилась с управлением, совершила съезд с дороги в правый кювет. Машина въехала в забор жилого дома и опрокинулась", — говорится в сообщении.
В результате пострадали все участники автоаварии: 34-летняя водитель, пассажиры-мужчины в возрасте 42, 22 и 19 лет, 15-летние подросток и девушка. Пострадавшие госпитализированы, а 15-летняя пассажирка скончалась от полученных травм в реанимации. Собственник авто и женщина-водитель — в реанимационном отделении.
По данным полиции, женщина за рулем машины находилась в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП ее стаж вождения составил 1 год. Автомобиль на регистрационном учете не состоял, а находившиеся в нем не были пристегнуты ремнями безопасности.
По факту ДТП назначено проведение ряда экспертиз. По результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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