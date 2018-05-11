В одном из дворов на ул. Советской Армии, водитель Chevrolet, сдавая назад, зажал пешехода между двумя автомобилями

По предварительным данным полицейских, примерно в 17:20 50-летний водитель автомобиля Chevrolet , ехавший по двору задним ходом, наехал на 25-летнего мужчину, стоявшего рядом с другой машиной. Таким образом, пешеход оказался зажат между двумя автомобилями. В результате происшедшего пострадавший получил травмы и после оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии мужчина, управлявший Chevrolet, находился в трезвом состоянии. Сейчас по факту случившегося полицейскими проводится проверка.