В Перми после столкновения автомобилей иномарка перевернулась на крышу

В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

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