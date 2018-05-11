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В Перми после столкновения автомобилей иномарка перевернулась на крышу
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В Перми после столкновения автомобилей иномарка перевернулась на крышу 

АиФ Пермь 57 минут назад
Фото: АиФ Пермь
11 мая утром в Перми на пересечении бульвара Гагарина и улицы Революции произошло ДТП, в результате которого на крышу опрокинулся внедорожник Suzuki Grand Vitara.
«ДТП произошло в11.40 на перекрестке бульвара Гагарина и Революции, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе УГИБДД по Перми. — Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Suzuki Grand Vitara. По предварительной информации, водитель первой иномарки выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. От удара автомобиль Suzuki опрокинулся».
В результате ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
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