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Житель Краснодара угнал авто у приятеля после банкета в гараже
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Житель Краснодара угнал авто у приятеля после банкета в гараже 

360tv.ru 28 минут назад
Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции за несколько часов раскрыли угон машины. Местный житель решил угнать машину друга. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Мужчина рассказал правоохранителям, что припарковал автомобиль Daewoo Nexia возле гаража, где распивал со своим знакомым спиртные напитки. После посиделок они разошлись по домам. Спустя время автовладелец заметил пропажу машины.
Полицейские выяснили, что угнанный автомобиль уехал недалеко — на улицу Пугачева. Именно там живет второй участник застолья — 34-летний краснодарец.
Как рассказали правоохранители, угонщик вернулся к гаражу и увидел, что друг оставил ключи в замке зажигания. После этого краснодарец решил доехать до дома на машине приятеля.
Злоумышленник угнал иномарку во Владивостоке. Выяснилось, что им оказался друг автовладельца, который решил покататься на транспортном средстве друга.
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