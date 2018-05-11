Возбуждено уголовное дело о ДТП на встречке с четырьмя машинами

Как сообщают в ведомстве, в декабре 2017 г. в вечернее время водитель Volkswagen ехал по Ракитовскому шоссе со стороны пр. К. Маркса в Самаре. Он внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta . Отечественную легковушку от удара отбросило, и она столкнулась с Kia Rio. Volkswagen от удара тоже отбросило, он врезался в Renault Logan

Больше всех пострадал в этом ДТП водитель отечественной легковушки. Он получили переломы рук и ног, а также перелом левого бедра. Его травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

"По результатам проверки 8 мая в отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении водителя Volkswagen возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — рассказали в прокуратуре Самары.

Сейчас назначены экспертизы, в том числе и автотехническая. Предстоит установить, был ли выезд на встречку ошибкой водителя Volkswagen или в автомобиле произошла поломка. Известно, что сидевший за рулем «немца» в момент ДТП был трезв.