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Пьяного водителя без прав задержали под Красноярском
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Пьяного водителя без прав задержали под Красноярском 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Сосновоборске инспекторы ДПС поймали нетрезвого водителя за рулем, у которого не было водительских прав. На требование остановиться мужчина не отреагировал и попытался скрыться, но вместо того, чтобы уйти от преследования, устроил аварию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Подозрительную иномарку инспекторы заметили во время патрулирования. По их словам, голова водителя «почти лежала на руле». Мужчина опасно маневрировал на дороге и провоцировал аварии. Пытаясь сбежать от полиции, водитель не справился с управлением, протаранил пешеходное ограждение и помял ехавшую впереди машину.
При задержании выяснилось, что прав на вождение у 33-летнего мужчины не было. В его крови обнаружили 1,19 промилле алкоголя. Против нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», ему грозит два года лишения свободы. Помимо этого, нетрезвый водитель без прав заплатит штраф за неоднократный выезд на встречную полосу и игнорирование требования инспекторов остановить машину.
На два года может остаться без прав житель Красноярска, протаранивший микроавтобус. Водитель иномарки был нетрезв, но отказался проходить освидетельствование.
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