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Пьяный водитель протаранил учебную машину во время погони под Красноярском. Видео
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Пьяный водитель протаранил учебную машину во время погони под Красноярском. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Регистратор, установленный в полицейском автомобиле, запечатлел преследование нарушителя и аварию с его участием, произошедшую на днях в Красноярском крае.
Как сообщается пресс-службе регионального УМВД РФ, сотрудники ГИБДД, патрулировавшие улицы города Сосновоборска, заметили «автомобиль Toyota под управлением водителя, голова которого почти лежала на руле. Проследовав за ним, полицейские увидели, что водитель ведет себя неадекватно, совершает опасные маневры на проезжей части, провоцируя аварийные ситуации».
Мужчина проигнорировал требование правоохранителей об остановке и попытался скрыться, совершая многочисленные нарушения правил дорожного движения.
В итоге он не справился с управлением, протаранил учебную машину и вылетел за пределы проезжей части, проломив ограждение. После этого он был задержан.
Стражи порядка установили, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время в отношении 33-летнего мужчины, ранее лишенного прав, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет два года лишения свободы.
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