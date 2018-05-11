Мотоциклист погиб в ДТП в Красноярске 

Байкер вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Mitsubishi. Водитель мотоцикла скончался от полученных травм. Об этом сообщил сайт «НГС. НОВОСТИ».
По данным ГИБДД Красноярского края, мотоцикл выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате от полученных травм мужчина умер. При себе у байкера не было никаких документов, его личность устанавливается. Водитель Mitsubishi не пострадал
По словам очевидцев, был третий участник аварии — водитель BMW. Автомобиль подрезал мотоцикл, и мужчина вылетел на встречку, избегая прямого столкновения. Машина не остановилась и быстро скрылась с места происшествия.