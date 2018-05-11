В ДТП под Ростовом погибли три человека 

В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-4 «Дон» (Аксайский район, пос. Щепкин). По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Ленд Ровер Дискавери. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Ленд Ровер погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и обеспечивают безопасность дорожного движения и отвод транспорта, выясняются все обстоятельства произошедшего.