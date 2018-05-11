Три человека погибли в результате ДТП с большегрузом под Ростовом 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения большегруза и легкового автомобиля на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области, сообщили в пресс-центре регионального главка МВД в пятницу.
"В полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-4 «Дон» (Аксайский район, пос. Щепкин). По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем Land Rover Discovery. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Land Rover погибли", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и обеспечивают безопасность дорожного движения, выясняются все обстоятельства произошедшего.