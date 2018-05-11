Ещё
Приморы смогут сдать свои старые автомобили за деньги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приморы смогут сдать свои старые автомобили за деньги 

Primpress 47 минут назад
Фото: Primpress
В этом году под Владивостоком откроется завод по утилизации б/у автомобилей, об этом рассказали во время Владивостокского международного автосалона, сообщает PRIMPRESS.
Как рассказал директор будущего завода для б/у авто «ТерминаТОР» Виталий Турмов, строительство завода по планам завершится осенью этого года. Подобный проект будет впервые реализован на Дальнем Востоке. Строительство предприятия проходит Надежденском ТОРе.
«Люди, приезжая к нам на завод, смогут сдать свой автомобиль, получить выплату и скидку на приобретение нового. Реализация данного проекта позволит полностью в Приморье объединить цикл жизни автомобиля: от производства до утилизации», — рассказал Виталий Турмов.
Отметим, что всего в Приморье зарегистрировано более миллиона автомобилей, около 300 тысяч из них уже преодолели срок эксплуатации в 20 лет, на которые и рассчитан завод. Согласно проекту, завод сможет в год принимать порядка 10 тысяч автомобилей, что говорит о его стабильной работе на протяжении 30 лет.
Primpress: последние новости
Из-за пьяного водителя в Приморье пострадал пенсионер Самые популярные автомобили с «автоматом» в России – корейские Приморцы не ожидали, что в автобус «прилетит» такое
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри29
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение