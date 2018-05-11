Приморы смогут сдать свои старые автомобили за деньги

В этом году под Владивостоком откроется завод по утилизации б/у автомобилей, об этом рассказали во время Владивостокского международного автосалона, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказал директор будущего завода для б/у авто «ТерминаТОР» Виталий Турмов, строительство завода по планам завершится осенью этого года. Подобный проект будет впервые реализован на Дальнем Востоке. Строительство предприятия проходит Надежденском ТОРе.

«Люди, приезжая к нам на завод, смогут сдать свой автомобиль, получить выплату и скидку на приобретение нового. Реализация данного проекта позволит полностью в Приморье объединить цикл жизни автомобиля: от производства до утилизации», — рассказал Виталий Турмов.

Отметим, что всего в Приморье зарегистрировано более миллиона автомобилей, около 300 тысяч из них уже преодолели срок эксплуатации в 20 лет, на которые и рассчитан завод. Согласно проекту, завод сможет в год принимать порядка 10 тысяч автомобилей, что говорит о его стабильной работе на протяжении 30 лет.