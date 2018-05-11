Грузовик засыпал легковушку щебнем

Грузовик с щебнем перевернулся на дороге в Сергиево-Посадском районе Московской области. По сыпучим грузом «Тонара» оказался легковой автомобиль. Авария произошла на повороте в село Константиново, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».