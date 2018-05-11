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Грузовик засыпал легковушку щебнем
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Грузовик засыпал легковушку щебнем 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Грузовик с щебнем перевернулся на дороге в Сергиево-Посадском районе Московской области. По сыпучим грузом «Тонара» оказался легковой автомобиль. Авария произошла на повороте в село Константиново, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Как рассказали очевидцы, за рулём пострадавшей легковой машины находилась молодая женщина. После ДТП она пыталась откапать своё авто с помощью лопаты. Водитель грузовика с прицепом не смог самостоятельно покинуть кабину. Инспекторы ГИБДД поначалу общались с ним через люк в крыше. В итоге шофёра вытащили наружу.
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