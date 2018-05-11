Ещё
Porsche 911 GT3 R с индексом 2019 готов к премьере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Porsche 911 GT3 R с индексом 2019 готов к премьере 

Car.ru 14 минут назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что Porsche 911 GT3 R модельного ряда 2019 станет доступным покупателям в декабре этого года.
Казалось бы, совсем недавно гоночный 911 GT3 R проходил финальные испытания на итальянском треке. Теперь же Porsche готовится к официальной премьере.
Этот автомобиль наделен классическим двигателем в 4 литра, который сможет развивать мощность в 542 лошадиные силы. За трансмиссию отвечает коробка передач в шесть ступеней.
По сравнению с предшественником конструкторы внесли в автомобиль ряд доработок. В частности, была изменена тормозная система в пользу более жесткого варианта с использованием алюминиевых узлов.
Инженеры внедрили новый подход к безопасности водителя. Была изменена конструкция сидения с выделением шести основных опорных моментов, которые улучшают расположение водителя.
Дверь со стороны водителя имеет алюминиевые и углеводородные вставки с присутствием пластиковой пены. Они призваны смягчить удар на случай возможного столкновения.
Продажи автомобиля начнутся уже в декабре 2018. Стартовая цена без учета налогов составит 459 тысяч евро.
Car.ru: последние новости
Volkswagen рассказал о новых технологиях Путин использует лимузин «Кортеж» ежедневно Российский авторынок занимает пятое место в Европе по итогам апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри29
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение