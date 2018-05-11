Porsche 911 GT3 R с индексом 2019 готов к премьере

Ожидается, что Porsche 911 GT3 R модельного ряда 2019 станет доступным покупателям в декабре этого года.

Казалось бы, совсем недавно гоночный 911 GT3 R проходил финальные испытания на итальянском треке. Теперь же Porsche готовится к официальной премьере.

Этот автомобиль наделен классическим двигателем в 4 литра, который сможет развивать мощность в 542 лошадиные силы. За трансмиссию отвечает коробка передач в шесть ступеней.

По сравнению с предшественником конструкторы внесли в автомобиль ряд доработок. В частности, была изменена тормозная система в пользу более жесткого варианта с использованием алюминиевых узлов.

Инженеры внедрили новый подход к безопасности водителя. Была изменена конструкция сидения с выделением шести основных опорных моментов, которые улучшают расположение водителя.

Дверь со стороны водителя имеет алюминиевые и углеводородные вставки с присутствием пластиковой пены. Они призваны смягчить удар на случай возможного столкновения.

Продажи автомобиля начнутся уже в декабре 2018. Стартовая цена без учета налогов составит 459 тысяч евро.