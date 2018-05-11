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Лесовоз въехал в автомобиль дорожных рабочих в Ленинградской области
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Лесовоз въехал в автомобиль дорожных рабочих в Ленинградской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Авария произошла на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области. Грузовик на полной скорости врезался в автомобиль дорожных рабочих. Об этом сообщили «Невские Новости».
По данным очевидцев, лесовоз не справился с управлением из-за разлитой на трассе краски, которой дорожные рабочие обновляли разметку. При столкновении оба транспортных средства упали в кювет.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Информация о пострадавших уточняется
Иномарка врезалась в трамвай в Санкт-Петербурге. Причины аварии неизвестны.
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