Лесовоз въехал в автомобиль дорожных рабочих в Ленинградской области

Авария произошла на Новоприозерском шоссе в Ленинградской области. Грузовик на полной скорости врезался в автомобиль дорожных рабочих. Об этом сообщили «Невские Новости».

По данным очевидцев, лесовоз не справился с управлением из-за разлитой на трассе краски, которой дорожные рабочие обновляли разметку. При столкновении оба транспортных средства упали в кювет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Информация о пострадавших уточняется

Иномарка врезалась в трамвай в Санкт-Петербурге. Причины аварии неизвестны.