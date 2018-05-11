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85-летняя женщина разогнала Renault до 160 км/ч из-за спешки
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85-летняя женщина разогнала Renault до 160 км/ч из-за спешки 

Motor.ru 29 минут назад
Фото: Motor.ru
Жандармы департамента Ло и Гаронна, Франция, остановили на одной из сельских дорог Renault Twingo, двигавшийся со скоростью 160 километров в час. За рулем автомобиля находилась 85-летняя женщина, которая объяснила нарушение правил тем, что она торопилась. Об этом пишет газета La Depeche du Midi.
Об автомобиле, двигающемся с явным превышением скорости, в жандармерию сообщили другие участники дорожного движения. Renault игнорировал запрещающие сигналы светофоров и знаки «Стоп».
Полицейские выяснили, что пожилая женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Поэтому помимо штрафа, ее лишили водительского удостоверения и вызвали в суд.
Летом прошлого года 79-летнюю жительницу Бельгии оштрафовали на 4000 евро и на три месяца лишили водительского удостоверения за то, что она ехала по дороге общего пользования со скоростью 238 километров в час. Свой поступок она объяснила тем, что не могла уснуть вечером и решила покататься.
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