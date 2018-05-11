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В Ноябрьске маленький ребенок уехал на машине с оставленными ключами
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В Ноябрьске маленький ребенок уехал на машине с оставленными ключами 

ИА Север-Пресс 29 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске девятилетний ребенок катался на чужой машине по улицам поселка УТДС.
Сообщение об этом в дежурную часть отдела ГИБДД поступило 10 мая, — сообщает Ноябрьск 24. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали «угонщика». «Полицейские выяснили, что ребенок путем свободного доступа воспользовался тем, что автомобиль был открыт и в замке зажигания находились ключи, проник в автомобиль и катался в поселке УТДС», — сообщили журналистам в городском отделе МВД. По данному факту правоохранители начали проверку.
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