В Ноябрьске маленький ребенок уехал на машине с оставленными ключами

В Ноябрьске девятилетний ребенок катался на чужой машине по улицам поселка УТДС. Сообщение об этом в дежурную часть отдела ГИБДД поступило 10 мая, — сообщает Ноябрьск 24. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали «угонщика». «Полицейские выяснили, что ребенок путем свободного доступа воспользовался тем, что автомобиль был открыт и в замке зажигания находились ключи, проник в автомобиль и катался в поселке УТДС», — сообщили журналистам в городском отделе МВД . По данному факту правоохранители начали проверку.