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Иномарка въехала в пост ДПС
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Иномарка въехала в пост ДПС 

Рамблер 11 часов назад
10 мая в городе Волжский Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе региональной полиции сообщили, что автомобилем Hyundai Accent управлял 37-летний мужчина. В машине также находилась пассажирка, 33-летняя женщина. В какой-то момент водитель потерял контроль над управлением. Автомобиль съехал на обочину и врезался в здание дорожно-патрульной службы. Пост в данный момент не действует, поэтому в нём никого не было. В результате аварии женщина скончалась от полученных травм до прибытия медиков. Водитель получил травму живота и перелом ноги и отправлен в больницу. В настоящий момент следователи выясняют причины ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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