Как защитить свой автомобиль от летнего солнца

В Москву приходит жаркая летняя погода, а потому столичным автомобилистам пора задуматься о том, как минимизировать вред от прямых солнечных лучей для своих машин.

Перегрев никогда не идет на пользу транспорту. По словам профессионалов, жара негативно влияет как на внешние, так и на внутренние элементы автомобиля.

— От прямых солнечных лучей может выцвести лакокрасочное покрытие кузова. Также может пострадать салон — от жаркого солнца сильно нагреваются и деформируются пластиковые и резиновые детали, — рассказал независимый автомобильный эксперт Вячеслав Чулков

Мы расскажем о том, как избежать негативных последствий от воздействия солнца на автомобиль.

Самое простое, что можно сделать в жаркую погоду — парковать машину в гараже или в тени деревьев и рядом стоящих домов. Это поможет избежать сильного перегрева и выцветания кузова.

Однако чаще всего от жаркой погоды страдает салон автомобиля. Под прямыми солнечными лучами многие элементы салона могут потерять форму. Избежать этого поможет специальная солнцезащитная шторка, которая обладает светоотражающим эффектом. Она крепится под лобовое стекло. Усилить эффект может обычная тонировка. К слову, закон разрешает тонировать боковые и задние стекла автомобиля.

Так, следуя этим нехитрым советам, можно нивелировать пагубное воздействие летнего солнца на машину.

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