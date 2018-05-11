Ещё
Количество ДТП с детьми в Казани снизилось на 20% за четыре месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Количество ДТП с детьми в Казани снизилось на 20% за четыре месяца 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Число ДТП с участием детей снизилось в Казани по итогам первых четырех месяцев 2018 года на 20% в годовом выражении. С начала года в городе произошло 52 ДТП с участием детей, в которых пострадали 53 ребенка, сообщает Inkazan со ссылкой на мэрию города.
Число травмированных несовершеннолетних за отчетный период сократилось на 18,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом половина получивших травмы детей были пешеходами, а 25 из них были пассажирами автомобилей, попавших в ДТП.
Согласно статистике, каждое 5 ДТП с участием детей в Казани заканчивается серьезными повреждениями здоровья детей. Причиной каждой 6 аварии становится неосторожность родителей.
Rambler News Service: последние новости
МВД проводит проверку после массовой драки школьников в Карелии Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец на автомобиле проекта «Кортеж» Продажи Ford выросли в России в апреле на 17%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри59
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Иномарка въехала в пост ДПС
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение