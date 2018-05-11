Количество ДТП с детьми в Казани снизилось на 20% за четыре месяца

Число ДТП с участием детей снизилось в Казани по итогам первых четырех месяцев 2018 года на 20% в годовом выражении. С начала года в городе произошло 52 ДТП с участием детей, в которых пострадали 53 ребенка, сообщает Inkazan со ссылкой на мэрию города.

Число травмированных несовершеннолетних за отчетный период сократилось на 18,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом половина получивших травмы детей были пешеходами, а 25 из них были пассажирами автомобилей, попавших в ДТП.

Согласно статистике, каждое 5 ДТП с участием детей в Казани заканчивается серьезными повреждениями здоровья детей. Причиной каждой 6 аварии становится неосторожность родителей.