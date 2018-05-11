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В Ноябрьске на улице Ленина перевернулась машина
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В Ноябрьске на улице Ленина перевернулась машина 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В центре нефтяной столицы автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Фото и видео ДТП опубликовали жители города в соцсети «Вконтакте».
На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.
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