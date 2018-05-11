Ещё
Продажи автомобилей Subaru в России в январе-апреле выросли на 46% — до 2,3 тыс. машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Subaru в России в январе-апреле выросли на 46% — до 2,3 тыс. машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Продажи автомобилей Subaru в России в январе-апреле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 46% — до 2,3 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Российские дилеры Subaru в апреле реализовали 643 автомобиля — на 27% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Subaru в нашей стране составили 2 тыс. 282 машины, что на 46% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого с начала года выросли на 6% до 1 тыс. 273 единиц. Реализация компактного кроссовера XV составила 572 автомобиля. Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 439 машин (рост на 15%). Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах — в январе-апреле они нашли 11 и трех владельцев соответственно.
«Компания «Субару Мотор» объявила цены на полноприводный седан бизнес-класса Subaru Legacy, который поступит в продажу в мае этого года. На выбор покупателей будут предложены две комплектации — Elegance по цене 2 млн 69 тыс. и Premium ES за 2 млн 219 тыс. 900 руб.», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
АМПП просит водителей соблюдать правила парковки 9 мая из-за празднования Дня Победы Четыре пассажира получили ушибы при столкновении троллейбуса и мачты освещения на ул. Профсоюзная Полиция проверяет информацию о нападении на сотрудника ЦОДД на юго-востоке Москвы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри66
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
Иномарка въехала в пост ДПС1
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение