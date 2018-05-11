Продажи автомобилей Subaru в России в январе-апреле выросли на 46% — до 2,3 тыс. машин

Продажи автомобилей Subaru в России в январе-апреле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 46% — до 2,3 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Российские дилеры Subaru в апреле реализовали 643 автомобиля — на 27% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи Subaru в нашей стране составили 2 тыс. 282 машины, что на 46% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого с начала года выросли на 6% до 1 тыс. 273 единиц. Реализация компактного кроссовера XV составила 572 автомобиля. Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback с показателем 439 машин (рост на 15%). Спортивные полноприводные седаны WRX и WRX STI продаются в единичных экземплярах — в январе-апреле они нашли 11 и трех владельцев соответственно.