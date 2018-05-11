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Volkswagen отзовет автомобили марки Polo
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Volkswagen отзовет автомобили марки Polo 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 мая — «Вести. Экономика». Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG заявил, что в ближайшие недели компания отзовет новые автомобили марки Polo из-за проблемы с замком на ремнях безопасности, передает Reuters. Автопроизводитель не сказал, сколько конкретно автомобилей затронула эта проблема, не раскрыв информацию, будет ли это глобальным отзывом. Компания заявила, что отзыв касается технической проблемы, когда задний ремень безопасности может быть непреднамеренно выпущен в некоторых редких ситуациях, например, во время быстрой смены полосы, когда в автомобиле находилось пять пассажиров на борту. Как писали «Вести. Экономика», продажи основного бренда компании Volkswagen выросли в марте до рекордного уровня 584,7 тыс. автомобилей, увеличив показатель за I квартал до 1,53 млн автомобилей — самого высокого уровня за период с января по конец марта. Продажи автомобилей марки VW в прошлом месяце выросли на 4,9% по сравнению с мартом 2017 г., чему способствовал рост на всех основных рынках, включая Китай и США, за исключением Германии, где поставки снизились на 0,8%, сообщили в компании.
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