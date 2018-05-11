Ещё
В Краснодарском крае влетевший в дерево китайский автомобиль убил двух человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Краснодарском крае влетевший в дерево китайский автомобиль убил двух человек 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Авария произошла в четверг, 10 мая, в 17:55 в Лабинском районе Кубани.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, на 10 километре трассы Лабинск — поселок Мостовской — граница с КЧР водитель автомобиля «Чери» потерял управление, в результате чего машина выскочила на обочину и врезалась в деревья. Один из пассажиров, 57-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте. Второй пассажир и водитель госпитализированы. Позже 45-летний мужчина, управлявший автомобилем, скончался в больнице.
За рулем Кубань: последние новости
В ДТП после аварии два автомобиля перевернулись на крышу В Новороссийске после столкновения с "Фордом" водитель квадроцикла находится в реанимации. Видео В России на автомобильных номерах появятся электронные чипы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри83
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
Иномарка въехала в пост ДПС2
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:26
Иномарка въехала в пост ДПС
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение