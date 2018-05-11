В Краснодарском крае влетевший в дерево китайский автомобиль убил двух человек

Авария произошла в четверг, 10 мая, в 17:55 в Лабинском районе Кубани. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, на 10 километре трассы Лабинск — поселок Мостовской — граница с КЧР водитель автомобиля « Чери » потерял управление, в результате чего машина выскочила на обочину и врезалась в деревья. Один из пассажиров, 57-летний мужчина, от полученных травм погиб на месте. Второй пассажир и водитель госпитализированы. Позже 45-летний мужчина, управлявший автомобилем, скончался в больнице.