Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. / ТАСС /. Два человека погибли, еще три получили различные травмы в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» в Азовском районе Ростовской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД

"Сегодня около 8:10 мск на 10 км автодороги Азов — Староминская Азовского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и трое получили травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка.