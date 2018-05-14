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Два человека погибли в ДТП в Ростовской области
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Два человека погибли в ДТП в Ростовской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: ДорИнфо
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. Два человека погибли, еще три получили различные травмы в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» в Азовском районе Ростовской области, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МВД.
"Сегодня около 8:10 мск на 10 км автодороги Азов — Староминская Азовского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и трое получили травмы. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Газель», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка.
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