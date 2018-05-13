Женщина за рулем автомобиля каршеринга сбила человека на пешеходном переходе на северо-западе Москвы 

Женщина, управляя автомобилем каршеринга, сбила человека на пешеходном переходе на северо-западе столицы и скрылась с места ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«На пересечении Химкинского бульвара и ул. Свободы каршеринговый автомобиль марки Renault сбил женщину на пешеходном переходе. Автомобиль с места ДТП скрылся, введен план «Перехват». За рулем автомобиля каршеринга находилась женщина», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного управления ГИБДД Агентству «Москва» подтвердили наезд на пешехода по указанному адресу. «По предварительной информации, совершен наезд на женщину на пешеходном переходе. Неустановленное транспортное средство скрылось с места ДТП. Пострадавшей женщине оказана вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД», — сказала собеседница агентства, уточнив, что полиция проводит мероприятия по поиску и задержанию правонарушителя.