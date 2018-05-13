Женщина за рулем автомобиля каршеринга сбила человека на пешеходном переходе на северо-западе Москвы

Женщина, управляя автомобилем каршеринга, сбила человека на пешеходном переходе на северо-западе столицы и скрылась с места ДТП. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На пересечении Химкинского бульвара и ул. Свободы каршеринговый автомобиль марки Renault сбил женщину на пешеходном переходе. Автомобиль с места ДТП скрылся, введен план «Перехват». За рулем автомобиля каршеринга находилась женщина», — сказал собеседник агентства.