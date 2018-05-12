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Продажи «Камаза» в РФ в I квартале выросли до 6,2 тыс. автомобилей
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Продажи «Камаза» в РФ в I квартале выросли до 6,2 тыс. автомобилей 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Продажи автомобилей «Камаз» в РФ за первый квартал 2018 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,2 тысячи единиц, следует из материалов компании.
"По итогам трех месяцев 2018 года на рынке России ПАО «Камаз» реализовало 6200 грузовых автомобилей, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в том числе: полной массой свыше 14 тонн — 6145 штук, среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн — 55 штук", — говорится в сообщении.
При этом общие продажи компании в первом квартале 2018 года составили 6,653 тысячи машин (снижение на 3,4% в годовом выражении). Выручка от реализации грузовых автомобилей за первый квартал увеличилась почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,7 миллиарда рублей.
Доля «Камаза» на российском рынке грузиков полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) по итогам первого квартала 2018 года составила 41,9%.
Продажи автомобилей «Камаз» в РФ по итогам 2017 года выросли на 18% — до 33,154 тысячи машин, сообщала компания в марте.
"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. Среди акционеров «Камаза» — госкорпорация «Ростех» (49,9%), компания Avtoinvest Ltd (23,54%), немецкий Daimler (15%).
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