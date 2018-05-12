Один человек пострадал при столкновении автомобилей на северо-востоке столицы 

ДТП произошло недалеко от станции метро «Отрадное».
Представители ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП на северо-востоке столицы, в котором пострадал один человек.
— На пересечении улиц Декабристов и Хачатуряна легковой автомобиль марки BMW столкнулся с другой легковушкой. В результате ДТП травмы получил один человек, — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
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