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Парковка автомобиля во дворе жилого дома плохо закончилась для жителя Владивостока
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Парковка автомобиля во дворе жилого дома плохо закончилась для жителя Владивостока 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Поздно вечером в полицию позвонил горожанин и сообщил о повреждении своего автомобиля. Мужчина пояснил, что припарковал свой Mitsubishi Pajero во дворе одного из домов в Ленинском районе и ушел по делам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Когда водитель вернулся, то обнаружил, что с крыши дома на внедорожник упал большой деревянный брус, который серьезно повредил кузов машины.
Хозяин авто сообщил о происшествии в полицию и попросил зафиксировать данный факт. Горожанин планирует взыскать причиненный машине ущерб с рабочих, которые занимались ремонтом кровли.
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