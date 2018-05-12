Парковка автомобиля во дворе жилого дома плохо закончилась для жителя Владивостока

Поздно вечером в полицию позвонил горожанин и сообщил о повреждении своего автомобиля. Мужчина пояснил, что припарковал свой Mitsubishi Pajero во дворе одного из домов в Ленинском районе и ушел по делам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Когда водитель вернулся, то обнаружил, что с крыши дома на внедорожник упал большой деревянный брус, который серьезно повредил кузов машины.

Хозяин авто сообщил о происшествии в полицию и попросил зафиксировать данный факт. Горожанин планирует взыскать причиненный машине ущерб с рабочих, которые занимались ремонтом кровли.