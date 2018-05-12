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Видеоролик ДТП с автобусом без водителя во Владивостоке попал в Сеть
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Видеоролик ДТП с автобусом без водителя во Владивостоке попал в Сеть 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Дорожно‐транспортное происшествие зафиксировала камера видеорегистратора на пострадавшем автомобиле. ЧП произошло, когда водитель автобуса оставил транспортное средство с пассажирами на ручнике и убежал в магазин. Автобус буквально протаранил несколько автомобилей, сорвавшись с ручного тормоза. Об этом сообщило РИА VladNews.
На видеоролике видно, как водитель спешно покинул автобус. Когда транспортное средство начинает двигаться, пассажиры прыгают из автобуса на ходу.
ДТП произошло во Владивостоке на улице Казанской. По счастливой случайности никто не пострадал.
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