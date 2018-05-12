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В Омской области пешеход погиб под колёсами автомобиля
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В Омской области пешеход погиб под колёсами автомобиля 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт МВД России по Омской области, 11 мая около 22.30. в дежурную часть ОМВД России по Колосовскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории райцентра.
Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21093, мужчина 1988 г.р., двигаясь по ул. Ленина в направлении ул. Набережной, допустил наезд на пешехода, двигавшегося по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате мужчина 1968 г.р. скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
По данному факту полицейскими проводится проверка.
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