В Омской области пешеход погиб под колёсами автомобиля

Как сообщает сайт МВД России по Омской области, 11 мая около 22.30. в дежурную часть ОМВД России по Колосовскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на территории райцентра.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21093, мужчина 1988 г.р., двигаясь по ул. Ленина в направлении ул. Набережной, допустил наезд на пешехода, двигавшегося по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате мужчина 1968 г.р. скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту полицейскими проводится проверка.