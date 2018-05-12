В Пензенской области автомобилист рассекал по городу после значительной дозы алкоголя

В городе Каменка Пензенской области полицейские завели уголовное дело в отношении 32-летнего автовладельца легковушки «ВАЗ-2107».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , на улице Чкалова инспекторы задержали вызвавший подозрение отечественный автомобиль.

После освидетельствования владельца машины установлено, что водитель сел за руль в нетрезвом виде. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

«По факту нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — добавили в пресс-службе управления.