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В Златоусте пьяный водитель маршрутки врезался в конкурента
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В Златоусте пьяный водитель маршрутки врезался в конкурента 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Златоусте (Челябинская область) столкнулись две маршрутки.
Авария произошла вечером пятницы, 11 мая на улице Ленина. По словам очевидцев, водитель «Газели», ехавшей по маршруту №31, был пьян. Сначала он выехал на остановку общественного транспорта, а затем врезался в микроавтобус той же марки 20-го маршрута.
Свидетели считают, что виновник аварии умышленно протаранил конкурента. Но чуть не пострадал сам. Приехавшие пожарные заливали машины, чтобы предотвратить их возгорание.
Сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя и доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, а вот автомобили получили существенные механические повреждения. У машины виновника сорвало часть крыши и выбило лобовое стекло, у пострадавшего оказались вмятины вдоль борта, и разбилось одно из боковых стекол.
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