В Златоусте пьяный водитель маршрутки врезался в конкурента

В Златоусте (Челябинская область) столкнулись две маршрутки.

Авария произошла вечером пятницы, 11 мая на улице Ленина. По словам очевидцев, водитель «Газели», ехавшей по маршруту №31, был пьян. Сначала он выехал на остановку общественного транспорта, а затем врезался в микроавтобус той же марки 20-го маршрута.

Свидетели считают, что виновник аварии умышленно протаранил конкурента. Но чуть не пострадал сам. Приехавшие пожарные заливали машины, чтобы предотвратить их возгорание.