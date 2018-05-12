«Водитель был пьян»: на остановке в Златоусте столкнулись две маршрутки 

Минувшим вечером в Златоусте пьяный водитель маршрутки № 31 на остановке въехал в маршрутку № 20. В последней в момент ДТП были пассажиры.
— Вчера на улице Ленина маршрутка № 31 влетела в «коллегу» с маршрута № 20, машина которого на остановке стояла, — рассказал очевидец происшествия Алексей. — От водителя, который за рулём виновной машины был, за версту воняло алкоголем. Он вроде без пассажиров был. А во второй двое человек сидело. Люди, кажется, не пострадали. Но машины… У одной часть крыши снесло при ударе, у обеих стёкла разбились.
Маршрутка стояла на остановке, когда в неё влетел встречный автомобиль
В областной Автоинспекции подтвердили информацию о происшествии.
— ДТП случилось в 19:15 11 мая около дома № 160 на улице Ленина, — рассказала инспектор по особым поручениям отделения пропаганды УГИБДД ГУ Челябинской области Ирина Аркадьева. — 53-летний водитель автомобиля Luidor нарушил правила расположения на проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем Luidor под управлением 39-летнего мужчины. Обе машины получили механические повреждения. Виновник ДТП — 53-летний мужчина — от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. В отношении него возбуждено дело по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. При столкновении никто не пострадал.