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В Башкирии столкнулись экскаватор-погрузчик и легковушка, есть погибшие
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В Башкирии столкнулись экскаватор-погрузчик и легковушка, есть погибшие 

Газета.Ru 1 час назад
В Башкирии в результате столкновения легковой машины и строительной спецмашины погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, ДТП произошло примерно в 17.00 (15.00 мск) в Аургазинском районе на трассе Уфа-Оренбург.
По данным МВД, речь идет о двух транспортных средствах — автомобиле Lada Largus и экскаваторе-погрузчике. Все погибшие находились в легковом автомобиле, водитель которого использовал машину как такси.
"На месте организовано реверсивное движение, дорожные службы ликвидируют последствия ДТП", — говорится в заявлении Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».
Ранее на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб один человек.
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