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В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибли три человека
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В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибли три человека 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Чишминском районе Башкирии в результате опрокидывания автомобиля в кювет три человека погибли, ещё двое получили травмы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло на 1435 км автомобильной дороги М5 (Урал).
По данным ГИБДД, при перестроении с одной полосы на другую 49-летний водитель потерял управление и автомобиль съехал в кювет.
«Две пассажирки, 57 и 60 лет, погибли на месте аварии. Третья пассажирка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась», — цитирует сообщение Интерфакс.
Отмечается, что водитель госпитализирован. Ещё одному пассажиру оказали медицинскую помощь.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Башкирии в результате ДТП погибли девять человек.
RT на русском: последние новости
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