В Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибли три человека

В Чишминском районе Башкирии в результате опрокидывания автомобиля в кювет три человека погибли, ещё двое получили травмы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ГИБДД

ДТП произошло на 1435 км автомобильной дороги М5 (Урал).

По данным ГИБДД, при перестроении с одной полосы на другую 49-летний водитель потерял управление и автомобиль съехал в кювет.

«Две пассажирки, 57 и 60 лет, погибли на месте аварии. Третья пассажирка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где через несколько часов скончалась», — цитирует сообщение Интерфакс

Отмечается, что водитель госпитализирован. Ещё одному пассажиру оказали медицинскую помощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Башкирии в результате ДТП погибли девять человек.