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Денежный оборот с продажи машин класса «люкс» превысил 12 млрд рублей
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Денежный оборот с продажи машин класса «люкс» превысил 12 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 1 час назад
За первый квартал 2018 года россияне купили машин сегмента «люкс» на сумму 12,14 млрд рублей, о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».
Как и прежде, лидером по выручке с продаж в сегменте люксовых машин стал Mercedes-Benz S-Класса. Эта модель разошлась на рынке в количестве 661 ед., а сумма, полученная с реализации этого объема, составила 5,06 млрд рублей. Еще 1,78 млрд рублей российские покупатели истратили в первом квартале этого года на покупку машин BMW 7-Серии (реализовано 300 таких авто). С продажи 110 ед. автомобилей Porsche была получена выручка в размере 923,8 млн рублей. В числе моделей сегмента «люкс» с самой высокой выручкой с продаж есть также BMW 6-Серии GT и Cadillac XTS. Известно, что за три отчетных месяца этого года россияне купили 136 ед. BMW 6-Серии GT и заплатили за них 625,8 млн рублей. Они также приобрели 49 автомобилей Cadillac XTS на сумму 550,5 млн рублей.
Добавим, что в отчетный период покупатели потратили на автомобили Audi A5 (продано 170 ед.) 470,7 млн рублей, на машины Audi A8 (81 ед.) — 437,7 млн рублей, а на BMW 6-Серии (64 авто) —290,3 млн рублей.
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