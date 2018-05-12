Денежный оборот с продажи машин класса «люкс» превысил 12 млрд рублей

За первый квартал 2018 года россияне купили машин сегмента «люкс» на сумму 12,14 млрд рублей, о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо».

Как и прежде, лидером по выручке с продаж в сегменте люксовых машин стал Mercedes-Benz S-Класса. Эта модель разошлась на рынке в количестве 661 ед., а сумма, полученная с реализации этого объема, составила 5,06 млрд рублей. Еще 1,78 млрд рублей российские покупатели истратили в первом квартале этого года на покупку машин BMW 7-Серии (реализовано 300 таких авто). С продажи 110 ед. автомобилей Porsche была получена выручка в размере 923,8 млн рублей. В числе моделей сегмента «люкс» с самой высокой выручкой с продаж есть также BMW 6-Серии GT и Cadillac XTS. Известно, что за три отчетных месяца этого года россияне купили 136 ед. BMW 6-Серии GT и заплатили за них 625,8 млн рублей. Они также приобрели 49 автомобилей Cadillac XTS на сумму 550,5 млн рублей.