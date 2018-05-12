Очевидцы опубликовали фотографии жесткой аварии на Кукковке

По предварительным данным, с места ДТП госпитализировали двух человек. Групповая авария с участием двух иномарок « Мазда », « Митсубиши » и автомобиля « Лада » произошла 11 мая в 18:29 на улице Ровио в Петрозаводске. Наш портал сообщал ранее, что момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения. Два автомобиля двигались по Ровио со стороны Комсомольского проспекта. Столкновение произошло, когда автомобиль «Митсубиши», по всей видимости, совершал маневр разворота, а «Мазда» двигалась прямо, передает dtpptz.ru.

От удара автомобили отбросило на полосу встречного движения и на припаркованные у края проезжей части автомобили «Мазда» и ВАЗ-2114. Припаркованные машины отбросило на леерное ограждение и газон. Транспортные средства и ограждение получили механические повреждения. По предварительным данным, госпитализированы два человека.