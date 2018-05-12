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Очевидцы опубликовали фотографии жесткой аварии на Кукковке
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Очевидцы опубликовали фотографии жесткой аварии на Кукковке 

Карельские вести 1 час назад
По предварительным данным, с места ДТП госпитализировали двух человек. Групповая авария с участием двух иномарок «Мазда», «Митсубиши» и автомобиля «Лада» произошла 11 мая в 18:29 на улице Ровио в Петрозаводске. Наш портал сообщал ранее, что момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения. Два автомобиля двигались по Ровио со стороны Комсомольского проспекта. Столкновение произошло, когда автомобиль «Митсубиши», по всей видимости, совершал маневр разворота, а «Мазда» двигалась прямо, передает dtpptz.ru.
От удара автомобили отбросило на полосу встречного движения и на припаркованные у края проезжей части автомобили «Мазда» и ВАЗ-2114. Припаркованные машины отбросило на леерное ограждение и газон. Транспортные средства и ограждение получили механические повреждения. По предварительным данным, госпитализированы два человека.
По материалам: ptzgovorit.ru
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