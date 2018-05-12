Заказы на автомобили «Кортежа» начнут принимать после Московского автосалона

Официальная премьера машин нового семейства «Кортеж» состоится на Московском международном автосалоне. Он пройдет в этом году с 29 августа по 9 сентября. С 31 августа павильоны салона смогут посетить все желающие. А значит, наконец, увидеть новинки российского атвопрома. Сразу после официальной презентации на них начнут принимать заказы, так что автомобили «Кортежа» можно будет и купить.

Предполагается, что первым для простых смертных будет доступен седан, а вопрос с выпуском минивэна и внедорожника отложат до изучения спроса.