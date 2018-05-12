При столкновении двух грузовиков в Татарстане погиб один из водителей

Вечером 11 мая в Мамадышском районе Татарстана произошла смертельная авария. Около 22 часов на автодороге Москва-Уфа столкнулись два грузовика.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 42-летний водитель грузового автомобиля Hino, двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение со следующим впереди автомобилем «КамАЗ».

Водитель грузовика Hino получил серьёзные травмы. Его пытались спасти врачи, но мужчина скончался от ран в карете «скорой помощи».