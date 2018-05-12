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При столкновении двух грузовиков в Татарстане погиб один из водителей
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При столкновении двух грузовиков в Татарстане погиб один из водителей 

АиФ Казань 27 минут назад
Фото: АиФ Казань
Вечером 11 мая в Мамадышском районе Татарстана произошла смертельная авария. Около 22 часов на автодороге Москва-Уфа столкнулись два грузовика.
Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, 42-летний водитель грузового автомобиля Hino, двигаясь со стороны Уфы в направлении Москвы, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего совершил столкновение со следующим впереди автомобилем «КамАЗ».
Водитель грузовика Hino получил серьёзные травмы. Его пытались спасти врачи, но мужчина скончался от ран в карете «скорой помощи».
Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ДТП.
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