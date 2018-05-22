Двое погибли из-за выехавшего на встречную полосу сотрудника ГИБДД в Крыму

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника ГИБДД по факту ДТП на трассе «Ялта-Севастополь-Гаспра», в результате которого погибли два человека, в том числе ребенок.

"Не справившись с управлением, сотрудник полиции совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «КIA», который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Mercedes» продолжил движение и совершил столкновение с автомобилем " ВАЗ ". В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля «КIA», а также ее пассажир — годовалый ребенок", — говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что сотрудник ГИБДД был задержан, с ним проводятся следственные действия.