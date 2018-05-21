Три десятка свердловчан попали под уголовку за вождение в пьяном виде

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД устроили облаву на пьяных водителей. По всей области проводились рейды, по итогам которых были задержаны больше двухсот пьяных водителей. Из них 32 человека попались в пьяном состоянии повторно, и теперь они понесут уголовную ответственность.

— Сотрудниками ГИБДД были выявлены 243 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, — рассказали в ГИБДД по Свердловской области. — Так, 60 водителей за отказ от прохождения освидетельствования будут привлечены к такой же ответственности, как и водители, чье опьянение установлено: на них будет наложен административный штраф в сумме 30 тысяч рублей и они будут лишены права управления на срок от полутора до двух лет.

В 2018 году в регионе по вине нетрезвых водителей произошло уже 56 ДТП, в которых погибли 20 человек, еще 70 получили травмы.

Нынешние рейды автоинспекторов стали еще более результативными, чем в майские праздники. Тогда были задержаны «всего» 162 пьяных водителя. Некоторые из них пытались сбежать от или отказаться от прохождения медосвидетельствования.