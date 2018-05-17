Тюменский автомобилист ударил сотрудника ГИБДД в пах

16 мая в Тюмени пьяный автомобилист ударил инспектора ГИБДД ногой в пах. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

«На водителя составлен материал об управлении транспортным средством в состоянии опьянения — причем повторно, так как он уже был лишен права управления автомобилем за пьяную езду. Его ожидает уголовная ответственность. В Следственный комитет направлен материал по факту нападения на сотрудника ДПС для принятия решения», —начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова

Удару предшествовало разбирательство по факту ДТП. До нападения на полицейского, мужчина на автомобиле Mercedes врезался в Toyota

15 мая в Воронеже двое угонщиков в масках устроили перестрелку со стражами порядка. Им грозит до 10 лет лишения свободы.