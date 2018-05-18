В ГИБДД предупредили воронежцев о сплошных проверках водителей 

В ночь с 19 на 20 мая в Воронеже пройдут массовые проверки водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Особое внимание стражи порядка уделят нетрезвой езде.
«Тактика сплошных проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам ГИБДД странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ», — рассказали в ведомстве.