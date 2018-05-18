В ГИБДД предупредили воронежцев о сплошных проверках водителей

В ночь с 19 на 20 мая в Воронеже пройдут массовые проверки водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Особое внимание стражи порядка уделят нетрезвой езде.