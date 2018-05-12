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Любитель вождения «под мухой» осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
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Любитель вождения «под мухой» осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comЛюбитель вождения «под мухой» осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьяненияПриговором мирового судьи судебного участка Автозаводского района осужден 31 — летний местный житель по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Судом установлено, что 17 ноября 2017 года около 23:10 часов на ул. Пилотов нижегородец управлял автомобилем «HYUNDAI». Его остановили сотрудники ДПС и обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее житель областного центра уже был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься любым видом деятельности, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
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