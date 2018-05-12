Любитель вождения «под мухой» осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

фото pixabay.comЛюбитель вождения «под мухой» осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьяненияПриговором мирового судьи судебного участка Автозаводского района осужден 31 — летний местный житель по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что 17 ноября 2017 года около 23:10 часов на ул. Пилотов нижегородец управлял автомобилем « HYUNDAI ». Его остановили сотрудники ДПС и обнаружили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Ранее житель областного центра уже был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов с лишением права заниматься любым видом деятельности, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.