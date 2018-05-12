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Петербургские автолюбители «ремонтируют» машины монтажной пеной
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Петербургские автолюбители «ремонтируют» машины монтажной пеной 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В сети интернет как всегда бурно обсуждают очередное «ноу-хау» от местных «умельцев» в Санкт-Петербурге.
Предметом обсуждения стали свежие фотографии одного из пользователей, на которых изображены два подержанных автомобиля.
У первого имеется повреждение в передней части. Автовладелец «решил проблему», применив обычную монтажную пену, «задув» место повреждения.
Вторая машина видимо имеет проблемы в задней части. Владелец этой машины нисколь не сомневаясь превратил место, где должен быть бампер в, как шутят пользователи, «намыленную для бритья бороду».
Увы, но автор снимков не уточнил, известно ли ему состояние данных автомобилей и к чему готовят их владельцы. Он лишь написал:"Ох уж этот Питер!. "
Вероятнее всего данные машины выполняют роль «домашних тяговых лошадок» и работают на износ. Заделанные дыры скорее всего результат коррозии. Вряд ли хозяева собираются готовить таким образом машину к продаже, ведь это просто глупо.
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