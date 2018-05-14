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Появились фотографии в места ДТП: в Самарской области Ford Fusion столкнулся с бензовозом
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Появились фотографии в места ДТП: в Самарской области Ford Fusion столкнулся с бензовозом 

63.ru 25 минут назад
Фото: 63.ru
Правоохранители устанавливают детали ДТП, произошедшего в субботу, 12 мая. Здесь возле села Спиридоновка водитель Ford Fusion столкнулся с КАМАЗом. Об этом 63.ru рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
— Авария произошла в Волжском районе в 10:45. По предварительным данным, водитель Ford Fusion при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил дорогу КАМАЗу, — рассказали в областном главке.
При столкновении удар пришелся на сторону водителя
В результате столкновения пострадали два человека в Ford Fusion. Пассажир оказался зажатым в салоне автомобиля и находился в тяжелом состоянии.
Пострадавшего извлекли с помощью гидравлического инструмента
В 10:58 спасатели техногенного отряда ПСС СО выехали на место ДТП. С помощью гидравлического инструмента пассажира извлекли из салона аварийного автомобиля. Пострадавших передали врачам скорой помощи для последующей госпитализации в больницу.
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