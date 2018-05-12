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В ДТП на Ставрополье погиб ребенок
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В ДТП на Ставрополье погиб 12-летний ребенок 

ТАСС 12 мая 2018
Фото: РИА Новости
Двенадцатилетний мальчик погиб в ДТП, которое произошло около 11:40 мск на полевой дороге вблизи села Воздвиженского Апанасенковского района, сообщили в субботу в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю.
"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Granta не справился с управлением и допустил съезд в поле, после чего машина опрокинулась. В результате ребенок-пассажир, мальчик 12 лет, который ехал без детского удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из салона автомобиля и скончался на месте ДТП от полученных травм", — сообщили в отделе.
Всего в Granta находилось пять человек, никто, за исключением ребенка, не пострадал. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, его личность устанавливается, ведется розыск. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Обстоятельства автоаварии уточняются.
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