В ДТП на Ставрополье погиб ребенок

В ДТП на Ставрополье погиб 12-летний ребенок

Двенадцатилетний мальчик погиб в ДТП, которое произошло около 11:40 мск на полевой дороге вблизи села Воздвиженского Апанасенковского района, сообщили в субботу в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю.

"По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Granta не справился с управлением и допустил съезд в поле, после чего машина опрокинулась. В результате ребенок-пассажир, мальчик 12 лет, который ехал без детского удерживающего устройства, не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из салона автомобиля и скончался на месте ДТП от полученных травм", — сообщили в отделе.